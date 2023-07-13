Экс-игрок «Гавра» — Кузяеву: если журналисты будут спрашивать о политике, не надо отвечать

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули посоветовал российскому полузащитнику французской команды Далеру Кузяеву не отвечать журналистам на вопросы о политике.
«Но мой совет: если журналисты будут что-то спрашивать о политике, не нужно ничего отвечать. Пусть говорит, что это не его дело: «Я приехал сюда играть в футбол, и точка». Хвича в Италии так и говорит: «Политика — это не моё. Оставьте меня в покое». Когда футболист начинает рассуждать на такие темы, для меня это уже не футболист. Я не говорю, что он не должен любить свою страну, но тащить политику в футбол не надо», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Далер Кузяев подписал двухлетнее контрактное соглашение с «Гавром», завоевавшим право выступать в чемпионате Франции со следующего сезона. Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России.
- 13 июля 2023
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:34
-
11:27
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:19
-
11:14
-
11:11
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
11:04
-
10:58
-
10:55
-
10:53
-
10:51
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:32
-
09:23
-
09:23
-
09:21