Экс-игрок «Гавра» — Кузяеву: если журналисты будут спрашивать о политике, не надо отвечать

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули посоветовал российскому полузащитнику французской команды Далеру Кузяеву не отвечать журналистам на вопросы о политике.

«Но мой совет: если журналисты будут что-то спрашивать о политике, не нужно ничего отвечать. Пусть говорит, что это не его дело: «Я приехал сюда играть в футбол, и точка». Хвича в Италии так и говорит: «Политика — это не моё. Оставьте меня в покое». Когда футболист начинает рассуждать на такие темы, для меня это уже не футболист. Я не говорю, что он не должен любить свою страну, но тащить политику в футбол не надо», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев подписал двухлетнее контрактное соглашение с «Гавром», завоевавшим право выступать в чемпионате Франции со следующего сезона. Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России.