Экс-форвард «Гавра» Гурули: в 1990-е в «ПСЖ» платили не больше 60 тысяч в месяц

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули рассказал о зарплатах футболистов в 1990-е годы во Франции.

«В больших клубах — «ПСЖ» и «Марселе» — зарплаты тогда доходили до 250-300 тысяч франков. В переводе на евро — 60 тысяч в месяц. «Гавр» — команда небольшая. У нас платили максимум не более € 15 тыс. (на нынешние деньги).

«ПСЖ» всегда футболистов покупал, а «Гавр» — выращивал. У клуба хорошая академия, база. В прошлом году пять или шесть воспитанников «Гавра» играли в сборной Франции.

Я всегда играл центрального форварда, хотя по сути им не был. Бегал везде, был свободным нападающим. Вот мой напарник Жоэль Тьеи из Кот-д’Ивуара был классным центрфорвардом. В 1992 году признавался лучшим футболистом Африки. Я голевые отдавал, пенальти делал, а забить никак не мог. Первые 5-6 игр — ни гола. Тренер успокаивал: «Не нервничай, Гия, забьёшь». Стоило один забить — и пошло. Девять штук за сезон положил! Помню, играли в Гавре против «Пари Сен-Жермен», а там такие футболисты были, что вообще! Джордж Веа, Бернар Лама… Я открыл счёт, а Веа с пенальти сравнял. В то время вообще во Франции полно звёзд было. Против Зидана не раз играл — он ещё с волосами был. А после 1996 года все разъехались», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.