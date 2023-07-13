Дмитрий Гафин: сильно сомневаюсь, что кто-то ещё из уехавших легионеров может вернуться
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возвращение парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб.
«Мы много раз говорили, что оставались с Фабианом в нормальных человеческих отношениях, когда он год назад уходил. И продолжали оставаться в таких отношениях в течение всего года. Поэтому все обстоятельства сложились таким образом, что Фабиан принял для себя решение продолжать выполнять контракт с «Динамо».
Я вам не могу говорить, что изменилось за год. Это были личные обстоятельства. Присутствовал некий эмоциональный фактор на тот момент, когда он приостанавливал контракт с нами. Я сильно сомневаюсь, что кто-то ещё из уехавших год назад легионеров может вернуться», — приводит слова Гафина «Известия».
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