Далер Кузяев объяснил, почему решил перейти во французский «Гавр»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев объяснил, почему принял решение подписать контракт с этим французским клубом.

«Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате, и Франция — идеальный выбор для этого. Во время разговора с тренером я понял свою роль в команде, стиль игры… Мне это понравилось.

И я также знаю, что это самый старинный клуб во Франции… Le club «pionnier» (Кузяев сказал это на французском. — Прим. «Чемпионата»), как написано на футболках!» — приводит слова Кузяева tendance ouest.

30-летний Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». С французским клубом полузащитник подписал контракт на два года.