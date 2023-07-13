Экс-форвард сборной Грузии Гурули: у меня в Гавре был свой фан-клуб — 120 человек

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули рассказал, как обустраивался в Гавре.

«В клубе и городе меня очень хорошо приняли. Люди в Гавре приветливые, доброжелательные. Идёшь по улице — все улыбаются, предлагают угостить чем-то. И очень любят футбол. Они даже создали мой фан-клуб! Подошли молодые люди, спросили разрешения. Говорю: «Какая проблема, делайте». 120 человек туда входило. Они устраивали какие-то вечеринки, мы встречались, могли выпить по бокалу вина. Когда я уже играл в «Дюнкерке», 20 человек приехали из Гавра и растянули на трибуне транспарант «Гия Гурули».

Славное время, приятно вспомнить. Хотя мне и в других командах было хорошо. 1987-1988 годы в Тбилиси и 1989-й в Ланчхути — отличный период. С «Иберией» стали первыми чемпионами Грузии, а я — бомбардиром. В Польше признавали лучшим иностранцем и включили в символическую сборную «ГКС Катовице» в XX веке. А в Гавре мне особенно удался сезон-1992/1993. Следующий — не очень. Тренер поменялся, лидеры ушли. А у меня травмы начались, и после чемпионата я ушёл в «Дюнкерк».

Гавр — портовый город, небольшой. Из достопримечательностей — мост (Мост Нормандии: длина — 2350 метров, высота центрального пролёта — 856 метров. — Прим. «Чемпионата»). Рядом Довиль и Этрета, красивые туристические места», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.