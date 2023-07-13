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Дуглас Сантос: без паспорта ощущаю себя россиянином. Петербург — мой дом

Дуглас Сантос: без паспорта ощущаю себя россиянином. Петербург — мой дом
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о получении соотечественниками Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Вот уже несколько месяцев, как у Клаудиньо и Малкома есть российские паспорта — все только рады этому. Я же в России живу уже четыре года и чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта я ощущаю себя отчасти россиянином. Петербург — мой дом», — приводит слова Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

29-летний Дуглас Сантос стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Гамбурга». Сейчас бразильский футболист является капитаном российской команды. Вместе с «Зенитом» Дуглас Сантос выиграл восемь трофеев, в том числе четыре чемпионства России подряд. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

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