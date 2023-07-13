Семак: у Кузяева есть качества, чтобы через год перейти в более сильный клуб, чем «Гавр»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе бывшего полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева во французский «Гавр», отметив, что тот сможет через год перейти в более сильный клуб.
«Мы поздравили Далера Кузяева. Это была его мечта, это его новый вызов. Мы будем его поддерживать, возможно, через год он перейдёт в более сильный клуб — все качества для этого у него есть. Большое ему спасибо, он настоящий профессионал», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».
30-летний Кузяев провёл шесть лет в «Зените», выиграв с командой пять чемпионских титулов подряд. Полузащитник покинул команду на правах свободного агента, подписав с «Гавром» контракт на два года.
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