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Семак прокомментировал уход Одоевского на правах аренды в «Волгарь»

Семак прокомментировал уход Одоевского на правах аренды в «Волгарь»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе вратаря Даниила Одоевского в «Волгарь». Молодой голкипер проведёт в астраханской команде следующий сезон на правах аренды.

«Сейчас всё в руках Одоевского, самое важного для него — играть и получать игровой опыт», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Из-за различных травм 20-летний Одоевский в прошлом сезоне сыграл за «Зенит» лишь пять матчей во всех турнирах, пропустив в них один мяч и четыре раза сыграв «на ноль». В составе петербургского клуба голкипер стал трёхкратным чемпионом России, столько же раз выиграл Суперкубок страны и один раз одержал победу в национальном Кубке. Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

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