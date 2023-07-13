Семак прокомментировал уход Одоевского на правах аренды в «Волгарь»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе вратаря Даниила Одоевского в «Волгарь». Молодой голкипер проведёт в астраханской команде следующий сезон на правах аренды.
«Сейчас всё в руках Одоевского, самое важного для него — играть и получать игровой опыт», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
Из-за различных травм 20-летний Одоевский в прошлом сезоне сыграл за «Зенит» лишь пять матчей во всех турнирах, пропустив в них один мяч и четыре раза сыграв «на ноль». В составе петербургского клуба голкипер стал трёхкратным чемпионом России, столько же раз выиграл Суперкубок страны и один раз одержал победу в национальном Кубке. Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:34
-
11:27
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:19
-
11:14
-
11:11
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
11:04
-
10:58
-
10:55
-
10:53
-
10:51
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:32
-
09:23
-
09:23
Партнерский контент