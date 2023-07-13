Семак прокомментировал уход Одоевского на правах аренды в «Волгарь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе вратаря Даниила Одоевского в «Волгарь». Молодой голкипер проведёт в астраханской команде следующий сезон на правах аренды.

«Сейчас всё в руках Одоевского, самое важного для него — играть и получать игровой опыт», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Из-за различных травм 20-летний Одоевский в прошлом сезоне сыграл за «Зенит» лишь пять матчей во всех турнирах, пропустив в них один мяч и четыре раза сыграв «на ноль». В составе петербургского клуба голкипер стал трёхкратным чемпионом России, столько же раз выиграл Суперкубок страны и один раз одержал победу в национальном Кубке. Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.