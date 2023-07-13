Семак — о трансферном рынке: возможно, «Зениту» придётся перестраиваться по ходу сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что до окончания трансферного окна команду могут покинуть некоторые футболисты.

«Сейчас сложный период, хотя это трансферное окно немного попроще предыдущих, есть некоторая стабильность. Тем не менее у нас есть игроки, которые востребованы на рынке, кто-то может уйти. Поставить окончательную точку можно будет только после закрытия трансферного окна. Возможно, нам придётся перестраиваться по ходу сезона», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Ранее команду покинул Далер Кузяев, решивший не продлевать контракт и ушедший на правах свободного агента во французский «Гавр». Также есть вероятность ухода полузащитника Вендела.