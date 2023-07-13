В «Динамо» были готовы продать «Фенербахче» Захаряна. Турецкий клуб выбрал Шиманьского
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Стали известны подробности переговоров стамбульского «Фенербахче» с московским «Динамо» по переходу польского полузащитника Себастьяна Шиманьского. Об этом сообщает Fotospor.
По информации источника, «Фенербахче» изначально был нацелен на приобретение именно Шиманьского, однако, когда представители турецкого клуба прибыли в Москву на переговоры, в «Динамо» считали, что предметом обсуждения станет возможный переход полузащитника Арсена Захаряна, которым ранее интересовался «Галатасарай».
Отмечается, что «Динамо» было готово продать Захаряна, однако «Фенербахче» принял решение приобрести Шиманьского.
Ранее «Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фенербахче». По информации СМИ, сумма трансфера составила € 10 млн.
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