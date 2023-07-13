Экс-форвард «Гавра» дал совет Кузяеву после перехода во французский клуб

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули дал совет новому российскому полузащитнику французского клуба Далеру Кузяеву.
«Честно скажу: раньше не знал футболиста Кузяева. Я сейчас даже чемпионат Грузии не смотрю, не то что чемпионат России, ха-ха. Подостыл к футболу. Только когда Хвича начал блистать, снова начал смотреть игры.
Кузяев молодой игрок? 30 лет? Почти как мне было в «Гавре». Что я могу ему посоветовать? Главное — пусть остаётся самим собой и играет так, как умеет. В таком возрасте уже не надо нового придумывать», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Далер Кузяев подписал двухлетнее контрактное соглашение с «Гавром», завоевавшим право выступать в чемпионате Франции со следующего сезона. Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России.
- 13 июля 2023
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