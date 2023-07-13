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L'Equipe: вратарь «ПСЖ» Рико был в миллиметрах от смерти

L'Equipe: вратарь «ПСЖ» Рико был в миллиметрах от смерти
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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико, попавший в реанимацию после инцидента с лошадью, был в миллиметрах от смерти. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на медицинский отчёт по испанскому вратарю парижан.

Серхио Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Напомним, вратарь «Пари Сен-Жермен» пробыл в реанимации больше месяца, в том числе 19 дней в коме. Недавно голкипер пришёл в сознание, смог дышать самостоятельно и начал говорить. По информации The Athletic, уроженец Севильи был в шаге от смерти и за этот период потерял больше 20 кг. Вероятнее всего, Рико больше не сможет вернуться в профессиональный футбол.

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