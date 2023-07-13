Президент «Гавра»: вероятность перехода Кузяева была мала, если вообще существовала
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Президент французского «Гавра» Жан-Мишель Руссье раскрыл некоторые подробности перехода в клуб российского полузащитника Далера Кузяева, отметив, что трансфер в команду игрока такого уровня был ранее практически не возможен.
«Вероятность того, что он перейдёт в «Гавр», была мала, если вообще существовала несколько недель назад. Несколько клубов из разных стран следили за Кузяевым, который играл на чемпионате мира и Евро, провёл множество матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Руссье tendance ouest.
30-летний Кузяев подписал контракт с «Гавром» на два года. Французский клуб получил право участвовать в высшем дивизионе национального чемпионата только по итогам прошедшего сезона.
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