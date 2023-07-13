Гурули: если бы Хвича играл в одно касание в «Рубине», его никогда не взяли бы в «Наполи»

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Когда Хвичу подписал «Наполи», он первые матчи играл как раньше: атака, дриблинг, обострение. Потом смотрю: начал в одно касание играть. Моё мнение такое: если бы Кварацхелия играл в одно касание в «Рубине», его никогда не взяли бы в «Наполи»! Его купили, потому что он был опасным нападающим, с техникой, обводкой. Если Месси сказать играть в одно касание, наверное, он будет играть в одно касание. Но это уже будет не Месси, а условный Иванов. Когда у человека дар божий — дайте ему свободу! Пускай лезет! Да, из десяти попыток в пяти потеряет мяч, но из других пяти забьёт три гола! Это же лучше, чем десять пасов назад, но в одно касание. Мне этого не понять.
Возьмите тики-таку. Кому это сейчас нужно? Смотришь и хочется спать. Тики-таку играла «Барселона» с Хави, Иньестой, Месси. У них мяч ходил очень быстро. Даже сама «Барселона» сегодня не может так играть, не говоря про других. Исполнителей таких не осталось», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 13 июля 2023
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