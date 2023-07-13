Дмитрий Гафин: Личка каждый сезон достигает результатов и ставит симпатичную игру

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером московской команды.

«Почему выбрали Марцела Личку? Потому что Личка — тренер, соответствующий тем параметрам, которые мы хотим видеть: стиль игры, организация, дисциплина в команде. Это тренер, который каждый сезон достигает результатов. Который ставит симпатичную игру. Эта игра нравится зрителям. Поэтому и остановили свой выбор на Личке», — приводит слова Гафина «Известия».

Напомним, Марцел Личка сменил на посту главного тренера московского «Динамо» уволенного Славишу Йокановича. Контракт с чешским тренером подписан на один год с возможностью продления ещё на два сезона. До этого Личка тренировал «Оренбург».