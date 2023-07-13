Источник: «Краснодар» ведёт переговоры о трансфере защитника Корая Гюнтера

«Краснодар» ведёт переговоры с итальянской «Вероной» о трансфере немецкого центрального защитника Корая Гюнтера. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, трансфер может состояться уже в ближайшее время. В переходе Гюнтера заинтересован лично главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Сумма трансфера может составить около € 5 млн. Сам Гюнтер не против переезда в чемпионат России. Представители «Краснодара» отправились в Италию для завершения сделки.
28-летний Гюнтер играет за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провёл в аренде в «Сампдории». Контракт защитника с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,5 млн.
В 24 матчах прошлого сезона Гюнтер забил один гол и сделал один голевой пас.
- 13 июля 2023
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