Ловчев: Кузяев — не выдающийся игрок. Ушёл бесплатно в тмутаракань в задрипанную команду

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр» из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента.

«Далер давно в «Зените», он выиграл в России всё, что возможно — и чемпионат, и Кубок с Суперкубком.

Игрок добротный, но не выдающийся — не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашёл команду в Европе, — за ним не гонялись. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.

Мечта — это хорошо, амбиции — замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добра от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение — именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский. Он не перешёл хотя бы в средний французский клуб за деньги, ушёл бесплатно в тмутаракань в задрипанную команду», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.