Стало известно, когда Кузяев и Головин смогут сыграть друг против друга в Лиге 1

Новичок Лиги 1 «Гавр» в матче 12-го тура чемпионата Франции сыграет на своём поле с «Монако». Игра пройдёт 12 ноября 2023 года и примечательна тем, что в ней могут сыграть между собой полузащитник «Гавра» Далер Кузяев и хавбек «Монако» Александр Головин. Матч второго круга пройдёт 4 февраля 2023 года.

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30-летний Кузяев стал игроком «Гавра» вчера, 12 июля. Он подписал с командой контракт в качестве свободного агента на два года.

27-летний Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За это время россиянин стал одним из лидеров команды и поучаствовал в презентации формы на предстоящий сезон.

Презентация Далера Кузяева во французском «Гавре». Видеоролик: