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«Фейеноорд» интересуется Захаряном, но приоритет клуба — подписание Иванушеца — 1908.nl

«Фейеноорд» интересуется Захаряном, но приоритет клуба — подписание Иванушеца — 1908.nl
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Фейеноорда», однако приоритет для нидерландского клуба — подписание хавбека загребского «Динамо» Луки Иванушеца. Об этом сообщает 1908.nl.

По сведениям источника, за трансфер 24-летнего хорвата «Фейеноорд» предложил около € 8 млн с учётом бонусов. В «Динамо» оценивают это предложение и вскоре ответят нидерландскому клубу.

Ранее стало известно, что «Фейеноорд» готов заплатить за Захаряна около € 8 млн. Сумма отступных в контракте полузащитника с «Динамо» составляет € 15 млн. Клуб рассчитывает выкупить лишь часть прав на игрока.

В прошлом сезоне Захарян сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

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