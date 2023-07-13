Экс-форвард сборной Грузии и «Гавра»: у агентов грязная работа. Нигде такой не видел

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули рассказал, почему бросил агентскую деятельность.

«Агентом один год проработал. Хватило. Такой грязной работы не видел нигде. Предлагали какие-то махинации, делать деньги на футболистах. У меня в карьере был один агент. Наобещал всего, не сделал ничего, взял деньги и исчез. А я устраивал в бывшем Союзе футболиста из Европы. У него зарплата была $ 500, а сделали — 10 тысяч. И мне предложили: давай ему дадим 2000, а 8000 разделим. Куда он денется? Как так? Я знаю, что он ничего не скажет: 2000 — это тоже больше 500. Но это нечестно, понимаете. В итоге договорились, что будет получать 8000. После этого я закончил карьеру агента. Не моё», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.