Суд Амстердама сообщил, что Квинси Промесу не обязательно присутствовать на заседаниях

В суде Амстердама прояснили ситуацию с непосещением нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом заседаний по собственным уголовным делам.

«В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании. Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», — приводит заявление суда ТАСС.

Напомним, летом суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о вооружённом нападении футболиста на своего двоюродного брата. Форвард «Спартака» был приговорён к 1,5 года лишения свободы. Сам Промес ни разу не появлялся на заседаниях суда.

Отметим, что Промес также проходит обвиняемым ещё по одному уголовному делу в Нидерландах, связанному с торговлей наркотиками.