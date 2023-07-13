Суд Амстердама сообщил, что Квинси Промесу не обязательно присутствовать на заседаниях
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В суде Амстердама прояснили ситуацию с непосещением нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом заседаний по собственным уголовным делам.
«В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании. Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», — приводит заявление суда ТАСС.
Напомним, летом суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о вооружённом нападении футболиста на своего двоюродного брата. Форвард «Спартака» был приговорён к 1,5 года лишения свободы. Сам Промес ни разу не появлялся на заседаниях суда.
Отметим, что Промес также проходит обвиняемым ещё по одному уголовному делу в Нидерландах, связанному с торговлей наркотиками.
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