Фрэнк Лэмпард оценил переход Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о продаже лондонской командой полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что это отличное подписание. Оно стало сложным по исполнению, но, в конце концов, у него остался год по контракту. Думаю, Маунт принесёт «Манчестер Юнайтед» большое количество талантов, он поможет команде подняться на новый уровень. Я видел реакцию, что им не нужно было покупать Мэйсона, но, поверьте, Маунт станет для новой команды фантастическим игроком», — сказал Лэмпард во время подкаста на YouTube-канале The Diary of CEO.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера полузащитника в «Манчестер Юнайтед» составила € 70 млн.

Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении. Видеоролик: