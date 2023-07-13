Фрэнк Лэмпард оценил переход Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о продаже лондонской командой полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, что это отличное подписание. Оно стало сложным по исполнению, но, в конце концов, у него остался год по контракту. Думаю, Маунт принесёт «Манчестер Юнайтед» большое количество талантов, он поможет команде подняться на новый уровень. Я видел реакцию, что им не нужно было покупать Мэйсона, но, поверьте, Маунт станет для новой команды фантастическим игроком», — сказал Лэмпард во время подкаста на YouTube-канале The Diary of CEO.
По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера полузащитника в «Манчестер Юнайтед» составила € 70 млн.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении. Видеоролик:
- 13 июля 2023
-
16:43
-
16:41
-
16:33
-
16:24
-
16:21
-
16:09
-
16:03
-
15:55
-
15:46
-
15:46
-
15:33
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:44
-
13:41
-
13:27
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:01
-
12:57
-
12:50
-
12:45