Дмитрий Гафин — о Медине: переход из клуба в клуб — нормальная вещь

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал переход парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Наши футболисты находятся на контрактах с клубом. Они выполняют свою работу. А уход игроков в другие клубы — рутинная вещь. Иногда она рутинная с таким добавлением эмоций из-за перехода в конкурирующую команду, в стан главного врага — это немножко другое. А так в целом переход из клуба в клуб — нормальная вещь. Опасений у нас нет. У нас ведётся работа по подготовке к новому сезону», — приводит слова Гафина «Известия».

Напомним, матч московского «Динамо» с «Краснодаром» в 1-м туре станет открывающим для нового сезона РПЛ. Встреча состоится 21 июля в Москве и начнётся в 19:00 мск.