Дмитрий Гафин: цель «Динамо» — попасть в медали

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон.
«Мы стремимся попасть в медали», — приводят слова Гафина «Известия».
Московское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте турнирной таблицы. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» 21 июля встретится с «Краснодаром».
Матч московского «Динамо» с «Краснодаром» в 1-м туре станет открывающим для нового сезона РПЛ. Встреча начнётся в 19:00 мск.
Напомним, «Динамо» одержало две победы в рамках Братского кубка. В субботу, 8 июля, бело-голубые разгромили ЦСКА (5:0), а в воскресенье, 9 июля, подопечные Марцела Лички одержали победу над армейцами с более скромным счётом 6:3.
- 13 июля 2023
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