«Ливерпуль» активно ищет нового полузащитника

Футбольный клуб «Ливерпуль» находится в поиске нового игрока центра поля, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, это никак не связано с возможным отъездом капитана команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» — мерсисайдцы искали усиление ещё до того, как стало известно об интересе саудовцев к английскому полузащитнику.

Отмечается, что в шорт-листе «красных» находится футболист «Саутгемптона» Ромео Лавиа, однако на данном этапе официальных предложений о его приобретении «Ливерпуль» ещё не выдвигал. Ранее этим летом «красные» приобрели Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи.

Прошлый сезон мерсисайдцы закончили на пятом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 67 очков по итогам 38 проведённых встреч.