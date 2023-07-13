«Ливерпуль» активно ищет нового полузащитника

Футбольный клуб «Ливерпуль» находится в поиске нового игрока центра поля, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, это никак не связано с возможным отъездом капитана команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» — мерсисайдцы искали усиление ещё до того, как стало известно об интересе саудовцев к английскому полузащитнику.
Отмечается, что в шорт-листе «красных» находится футболист «Саутгемптона» Ромео Лавиа, однако на данном этапе официальных предложений о его приобретении «Ливерпуль» ещё не выдвигал. Ранее этим летом «красные» приобрели Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи.
Прошлый сезон мерсисайдцы закончили на пятом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 67 очков по итогам 38 проведённых встреч.
- 13 июля 2023
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