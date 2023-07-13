Президент «Лацио»: Иммобиле как сын, он не продаётся — если только речь не идёт о € 50 млн

Президент «Лацио» Клуадио Лотито высказался о желании саудовских клубов подписать нападающего римского клуба и сборной Италии Чиро Иммобиле.
«Я не получал официальных предложений по Иммобиле. Он мне как сын, он не продаётся.
Единственным способом убедить меня расстаться с Иммобиле было бы предложение в € 50 млн. Хотя даже при такой сумме я не был бы уверен в необходимости его продавать», — приводит слова Лотито журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 на счету Иммобиле 38 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
- 13 июля 2023
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