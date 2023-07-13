Лэмпард: в прошлом сезоне футболисты «Челси» ушли в отпуск за три тура до конца АПЛ

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об отношении футболистов его команды к официальным матчам в концовке прошлого сезона.
«В конце сезона, когда у Челси оставались матчи с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом», почти вся команда в голове закончила сезон. Я чувствовал, что многие футболисты сделали это даже задолго до заключительных трёх туров. Особенно те, кто собирался уйти из клуба прошлой зимой и предстоящим летом. В команде не было веры, что удастся изменить настрой к лучшему», — сказал Лэмпард в интервью для Youtube-канала The Diary of a CEO.
Напомним, в последних трёх турах АПЛ-2022/2023 «Челси» под руководство Фрэнка Лэмпарда набрал одно очко, сыграв вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и уступив «Манчестер Сити» (0:1), а также «Манчестер Юнайтед» (1:4).
- 13 июля 2023
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