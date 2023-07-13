Кафанов — о Песьякове: он до «Ростова» нигде не был основным, в свои тридцать лет!

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, как со временем изменился менталитет голкипера ростовской команды Сергея Песьякова.

«Когда в первый раз увидел его в «Анжи», подумал: вратарь уровня Первой лиги. Потом концовка того же сезона в «Спартаке» — и Песьяков так выдал, на уровень сборной! Я не мог понять, в чём дело. Перед тем, как начать работать с Песьяковым в «Ростове», решил поговорить с ним: «Сергей, мне не нравится твоя карьера. Ты в Премьер-лиге двенадцать лет, но ни в одной команде не был железным первым номером».

Он ведь до «Ростова» не сыграл ни одного сезона полностью. В свои тридцать! У вратаря должна быть цель. А у Серёги был контракт, всё хорошо. Сегодня играет, завтра — нет, ну и ничего страшного. Жизнь удалась. А тут приходит Кафанов со словами: «Либо играешь первым номером, либо вообще не играешь». Не так грубо, конечно, но между строк такой смысл.

Это непросто — заставить вратаря выжимать из себя всё, когда ему уже тридцать, когда уже привык… Здесь отбил — и лежишь, а тебе добивают, здесь не прыгнул, здесь просто взглядом проводил. Не знал, что это можно изменить в тридцать лет», — приводит слова Кафанова Sport24.