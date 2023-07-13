Юрий Сёмин высказался о матче Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и некоторых других отечественных команд Юрий Сёмин высказался насчёт предстоящей игры за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

«В Кубках фаворитов нет. Кто будет лучше подготовлен к этому дню, тот и выиграет. На старте чемпионата шансы будут 50 на 50», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» получил право на игру в Суперкубке как чемпион России сезона-2022/2023, завоевав титул досрочно, в 26-м туре чемпионата, 7 мая. Клуб в 11-й раз примет участие в Суперкубке. Отметим, что сине-бело-голубые являются действующим обладателем этого трофея.

ЦСКА получил право выступить в Суперкубке, 11 июня обыграв в финале Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 в серии пенальти «Краснодар». Клуб в 12-й раз примет участие в матче Суперкубка, что является рекордом.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 июля в Казани. Встречу примет стадион «Ак Барс Арена».