Петржела: «Зенит» — явный фаворит в матче за Суперкубок России, у ЦСКА нет шансов
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что очевидным фаворитом в матче за Суперкубок России является команда Сергея Семака.
«Я уверен, что «Зенит» — явный фаворит в матче за Суперкубок с ЦСКА. У армейцев совсем нет шансов на победу. Питерцы уже на протяжении пяти лет выигрывают чемпионат России. Это сильнейшая команда в РПЛ с запасом! У них нет никаких конкурентов на данный момент. Да, ЦСКА в прошедшем сезоне завоевал Кубок России, это был достойный год для них. Но в предстоящем матче они проиграют», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Игра за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» состоится в Казани 15 июля. Встречу примет стадион «Ак Барс Арена».
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