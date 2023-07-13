«Интер» подписал вратаря из третьего дивизиона Италии

«Интер» подписал голкипера «Губбио» Рафаэля Ди Дженнаро. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

«Ди Дженнаро является одним из лучших вратарей в прошлом сезоне Серии С. 29-летний игрок провёл 20 «сухих» матчей и был назван лучшим вратарём группы B.

Теперь мечта стала реальностью: для Ди Дженнаро вернуться в «Интер» означает вернуться домой», — говорится в сообщении клуба.

Ди Дженнаро является воспитанником «Интера». Он находился в системе клуба на протяжении 17 лет (с 2002 по 2019 год). Четыре года назад он покинул миланскую команду на правах свободного агента. В сезоне-2022/2023 на счету вратаря 35 матчей за «Губбио». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 350 тысяч.

В среду, 12 июля, «Интер» объявил о приобретении защитника «Орхуса» и молодёжной сборной Германии Янна Биссека.