«Интер» подписал вратаря из третьего дивизиона Италии

«Интер» подписал голкипера «Губбио» Рафаэля Ди Дженнаро. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
«Ди Дженнаро является одним из лучших вратарей в прошлом сезоне Серии С. 29-летний игрок провёл 20 «сухих» матчей и был назван лучшим вратарём группы B.
Теперь мечта стала реальностью: для Ди Дженнаро вернуться в «Интер» означает вернуться домой», — говорится в сообщении клуба.
Ди Дженнаро является воспитанником «Интера». Он находился в системе клуба на протяжении 17 лет (с 2002 по 2019 год). Четыре года назад он покинул миланскую команду на правах свободного агента. В сезоне-2022/2023 на счету вратаря 35 матчей за «Губбио». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 350 тысяч.
В среду, 12 июля, «Интер» объявил о приобретении защитника «Орхуса» и молодёжной сборной Германии Янна Биссека.
- 13 июля 2023
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:35
-
18:13
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
16:59
-
16:43
-
16:41
-
16:33
-
16:24
-
16:21
-
16:09
-
16:03
-
15:55
-
15:46
-
15:46
-
15:33
-
15:20