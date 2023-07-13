Тарханов высказался о возможном трансфере Захаряна в «Фейеноорд»

Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».
«Пока тут нечего сказать. Может быть, в итоге получится как с «Челси». Когда будет конкретика, можно будет о чём-то говорить.
Большая ли это потеря для «Динамо»? Прошлый сезон он провёл неудачно, так что сложно делать далекоидущие выводы», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 15 млн.
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