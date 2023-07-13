Петрушин: для «Динамо» уход Захаряна — это серьёзная потеря

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Фейеноорд».
«Для «Динамо» уход Захаряна — это серьёзная потеря. Да, он провёл разные сезоны, но всегда находился на слуху. Он забивал и отдавал результативные передачи.
Говорят, что чем раньше уедешь, тем лучше. Самое обидное, что российские клубы не играют на международной арене, а наши футболисты не получают соответствующий опыт, так что для Захаряна переезд за границу — это риск. В еврокубках происходит настоящая проверка.
Если мы отпустим Захаряна сейчас, то потеряем боевую единицу на ближайший сезон. Но отпускать его за бесплатно тоже не хочется», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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