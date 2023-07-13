Дель Боске прокомментировал интерес «Реала» к Мбаппе

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске высказался по поводу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, интерес к которому проявляет мадридский «Реал».

«Мадрид обязан приглашать лучших игроков, а Мбаппе — один из них», — цитирует дель Боске издание AS.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид готов будет включиться в борьбу за Мбаппе, если цена на нападающего будет приемлемой. В противном случае «сливочные» предпочтут дождаться следующего лета, когда действующий контракт Килиана с парижанами истечёт.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах, став лучшим бомбардиром парижан в истории. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.