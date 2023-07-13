Защитник «Атлетико» Ренан Лоди станет игроком «Марселя» — Романо

«Марсель» договорился с «Атлетико» о трансфере защитника Ренана Лоди, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, все документы между сторонами подписаны, контракт с игроком также согласован. Медицинское обследование состоится в ближайшее время, после чего о трансфере будет объявлено официально.
Сообщается, что сумма трансфера составит € 13 млн. «Атлетико» дополнительно получит 20% от последующей продажи игрока.
В сезоне-2022/2023 Лоди выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. На счету защитника 32 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Атлетико» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Лоди, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось о возможном трансфере нападающего «Атлетико» Жоау Феликса в клуб из английской Премьер-лиги.
- 13 июля 2023
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