Защитник «Атлетико» Ренан Лоди станет игроком «Марселя» — Романо

«Марсель» договорился с «Атлетико» о трансфере защитника Ренана Лоди, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, все документы между сторонами подписаны, контракт с игроком также согласован. Медицинское обследование состоится в ближайшее время, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Сообщается, что сумма трансфера составит € 13 млн. «Атлетико» дополнительно получит 20% от последующей продажи игрока.

В сезоне-2022/2023 Лоди выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. На счету защитника 32 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Атлетико» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Лоди, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о возможном трансфере нападающего «Атлетико» Жоау Феликса в клуб из английской Премьер-лиги.