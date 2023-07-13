«Челси» отклонил предложение «Интера» по Лукаку в размере € 30 млн + бонусы

«Челси» недоволен предложением «Интера» по нападающему Ромелу Лукаку в размере € 30 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами продолжаются. При этом в гонку в любой момент могут вступить ещё две команды, названия которых не разглашаются.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 40 млн.

Ранее стало известно, что «Интер» вышел на «Челси» с предложением о трансфере Лукаку.