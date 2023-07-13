«Интер» хочет, чтобы сделка по Онана с «Манчестер Юнайтед» была закрыта до завтра

Миланский «Интер» близок к завершению переговоров с «Манчестер Юнайтед» о переходе голкипера Андре Онана и надеется, что последние детали будут улажены в кратчайшие сроки. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».

По данным источника, сегодня, 13 июля, представители манкунианского и миланского клубов проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят детали предстоящего перехода Онана. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за камерунца меньше € 55 млн, но окончательная сумма ещё обсуждается.

Ранее сообщалось, что Онана заключит с «Манчестер Юнайтед» контракт по схеме «4+1». На данный момент в составе манкунианцев числятся два вратаря: Том Хитон и Дин Хендерсон. В сезоне-2022/2023 Онана вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где команда Индзаги уступила «Манчестер Сити» (0:1).