«Милан» объявил о подписании Кристиана Пулишича

Вингер «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич стал футболистом «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
По информации источника, игрок подписал с миланцами контракт сроком до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Американский футболист будет выступать под 11-м игровым номером.
Пулишич выступал за «Челси» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). С лондонской командой он завоевал три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2022/2023 на счету американца 31 матч за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о трансфере ещё одного полузащитника из «Челси» в «Милан».
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