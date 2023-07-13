Лэмпард: боссы «Челси» очень переживают за судьбу клуба
Поделиться
Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об отношении владельцев лондонской команды к дальнейшей судьбе и успехам клуба.
«Дураки или гении сидят в руководстве Челси? Могу сказать лишь одно: Тодд Боули (один из владельцев «Челси». — Прим. «Чемпионата») и компания очень переживают за успехи клуба и хотят, чтобы лондонцы были на вершине как английского, так и европейского футбола. У меня остались хорошие отношения с руководством синих», — сказал Лэмпард в интервью для Youtube-канала The Diary of a CEO.
Новые владельцы руководят «Челси» с мая 2022 года. За время их правления клуб провёл один полный сезон, в котором занял 12-е место в чемпионате Англии, а также вылетел из всех кубковых соревнований.
Комментарии
- 13 июля 2023
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:19
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:35
-
18:13
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
16:59
-
16:43
Партнерский контент