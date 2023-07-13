Лэмпард: боссы «Челси» очень переживают за судьбу клуба

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об отношении владельцев лондонской команды к дальнейшей судьбе и успехам клуба.

«Дураки или гении сидят в руководстве Челси? Могу сказать лишь одно: Тодд Боули (один из владельцев «Челси». — Прим. «Чемпионата») и компания очень переживают за успехи клуба и хотят, чтобы лондонцы были на вершине как английского, так и европейского футбола. У меня остались хорошие отношения с руководством синих», — сказал Лэмпард в интервью для Youtube-канала The Diary of a CEO.

Новые владельцы руководят «Челси» с мая 2022 года. За время их правления клуб провёл один полный сезон, в котором занял 12-е место в чемпионате Англии, а также вылетел из всех кубковых соревнований.