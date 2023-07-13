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«Аль-Иттихад» планирует предложить «Ливерпулю» больше € 45 млн за Фабиньо

«Аль-Иттихад» планирует предложить «Ливерпулю» больше € 45 млн за Фабиньо
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Саудовский клуб «Аль-Иттихад» хочет приобрести опорного полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо, сообщает издание The Athletic.

По данным источника, саудовцы в ближайшее время намереваются предложить мерсисайдцам больше € 45 млн за Фабиньо. Действующее соглашение бразильского полузащитника с «красными» рассчитано ещё на три года, и «Ливерпуль» может отпустить футболиста только в том случае, если найдёт ему замену.

Ранее сообщалось, что интерес к капитану мерсисайдцев Джордану Хендерсону проявляет «Аль-Иттифак», который совсем недавно возглавил бывший партнёр английского полузащитника по «Ливерпулю» Стивен Джеррард.

Фабиньо в прошлом сезоне провёл 36 матчей за «красных» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи.

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