Рияд Марез может перейти в «Аль-Ахли» за € 35 млн

Саудовский «Аль-Ахли» рассчитывает заполучить вингера «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияда Мареза. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, ближневосточный клуб готов заплатить за атакующего футболиста около € 35 млн. Самому алжирскому вингеру саудовцы готовы платить € 25 млн в год.
В сезоне-2022/2023 на счету Мареза 46 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Напомним, в текущее трансферное окно саудовский «Аль-Ахли» уже подписал таких звёзд английской Премьер-Лиги, как вратарь Эдуард Менди и форвард Роберто Фирмино.
- 13 июля 2023
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