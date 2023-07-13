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«Астон Вилла» предложила «Байеру» € 35 млн за Диаби

«Астон Вилла» предложила «Байеру» € 35 млн за Диаби
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Французский вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби может перейти в бирмингемскую «Астон Виллу», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, английский клуб предложил «Байеру» € 35 млн и бонусы за 24-летнего полузащитника, но немцы отклонили это предложение. Переговоры между клубами продолжаются. Сам футболист хочет присоединиться к «Астон Вилле» и уже дал согласие на переход в команду из Бирмингема.

В прошедшем сезоне на счету Диаби 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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