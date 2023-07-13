Месси посетил тренировку «Интер Майами» и прошёл медобследование для клуба

Сегодня, 13 июля, аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами» и встретился со своими будущими товарищами по команде, сообщает ESPN.
По данным источника, вчера аргентинец прошёл медобследование — однако соответствующие фотографии Месси не будут опубликованы до тех пор, пока о переходе не объявят официально. О том, что экс-нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» намерен продолжить карьеру в «Интер Майами», стало известно 7 июня. Об этом сообщил сам футболист.
Семикратный обладатель «Золотого мяча» может дебютировать за новый клуб 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».
Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 75 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. В составе парижской команды аргентинец дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок страны.
В составе «Барселоны» аргентинский нападающий является десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны. Также он четыре раза выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА. Со сборной Аргентины Месси в 2022 году победил на чемпионате мира, а годом ранее стал лучшим на Кубке Америки.
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