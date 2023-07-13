Клопп — о новом образе Александер-Арнольда: он пожертвовал внешним видом ради команды

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором отреагировал на новый образ правого защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда.

«Этим летом в нашей команде произошли некоторые изменения («Ливерпуль» купил Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи. — Прим. «Чемпионата»). Кроме того, Трент подстригся — вернулся к причёске, которая была у него во время лучшего отрезка в карьере. Можно сказать, что он пожертвовал своим классным внешним видом ради успеха команды. Мне это нравится», — приводит слова Клоппа пресс-служба мерсисайдского клуба.

«Ливерпуль» приступил к предсезонной подготовке в конце прошлой недели, 8 июля. Этим летом «красные» проведут пять товарищеских матчей и сыграют в том числе с «Лестером» и «Баварией».

Прошлый сезон команда Юргена Клоппа завершила на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.