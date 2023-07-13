«Борнмут» подписал полузащитника «Лиона» Фавра

Полузащитник Ромен Фавр официально стал игроком «Борнмута». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
«Мы рады объявить о подписании долгосрочного контракта с Роменом Фавром из «Лиона». Добро пожаловать, Ромен!» — говорится в сообщении клуба.
По информации источника, «Борнмут» и «Лион» завершили подписание всех необходимых документов. 24-летний хавбек проведёт следующий сезон в аренде во французском «Лорьяне».
Фавр выступал за «Лион» на протяжении двух лет (с 2021 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник также играл за «Лорьян» на правах аренды. На счету молодого хавбека 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось об интересе ещё одного английского клуба к футболисту «Лиона».
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