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«Борнмут» подписал полузащитника «Лиона» Фавра

«Борнмут» подписал полузащитника «Лиона» Фавра
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Полузащитник Ромен Фавр официально стал игроком «Борнмута». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

«Мы рады объявить о подписании долгосрочного контракта с Роменом Фавром из «Лиона». Добро пожаловать, Ромен!» — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, «Борнмут» и «Лион» завершили подписание всех необходимых документов. 24-летний хавбек проведёт следующий сезон в аренде во французском «Лорьяне».

Фавр выступал за «Лион» на протяжении двух лет (с 2021 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник также играл за «Лорьян» на правах аренды. На счету молодого хавбека 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе ещё одного английского клуба к футболисту «Лиона».

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