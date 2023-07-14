Пулишич — о «Милане»: здесь всё по-настоящему особенное. Рад выступать за клуб с историей

Вингер сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал свой переход из «Челси» в «Милан».
«Я очень рад находиться здесь. В «Милане» всё по-настоящему особенное. Это клуб с историей, в который хотят перейти многие футболисты. В последнее время я часто общался с Пиоли и чувствовал, что нужен его команде. Для меня это новый этап в карьере.
Буду стараться помочь команде завоевать титулы, а также постоянно повышать свой уровень. Будет приятно сыграть в Лиге чемпионов в красно-чёрной футболке. Для благополучия клуба я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Пулишича пресс-служба «Милана».
Американец выступал за «Челси» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). С лондонской командой Пулишич завоевал три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2022/2023 на счету вингера 31 матч за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.
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