Сёмин: Медина просто не подходил ЦСКА, поэтому они легко отпустили его в «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак».

Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса». По-моему, это очень сильный атакующий игрок», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19.

Медина выступал за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.