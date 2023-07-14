Сёмин: Медина просто не подходил ЦСКА, поэтому они легко отпустили его в «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак».
Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса». По-моему, это очень сильный атакующий игрок», — приводит слова Сёмина Metaratings.
В понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19.
Медина выступал за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.
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