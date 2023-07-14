Полузащитник «Ювентуса» Артур может перейти в «Фиорентину»
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«Фиорентина» заинтересована в полузащитнике «Ювентуса» Артуре Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, Артур в любом случае покинет «Ювентус» этим летом, так как он не входит в планы туринцев. Помимо «Фиорентины» на хавбека также претендуют ещё несколько европейских клубов.
В сезоне-2022/2023 Артур выступал за «Ливерпуль» на правах аренды. На счету полузащитника лишь один матч за «мерсисайдцев» во всех турнирах. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о ещё одном игроке, который может покинуть «Ювентус» в текущее трансферное окно.
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