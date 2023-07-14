Сёмин: Гаич сильнее, чем Фернандес, поэтому ЦСКА особо не боролся за бразильца

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин оценил трансферную политику ЦСКА, а также заявил, что считает защитника армейцев Милана Гаича сильнее Марио Фернандеса.
«Отсутствие трансферов на вход в ЦСКА? Они, наверное, считают, что им они не нужны. Ну, не вернётся Фернандес. У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес. Да, я считаю, что Гаич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него», — приводит слова Сёмина Metaratings.
Напомним, накануне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «Чемпионату», что Фернандес проходит медобследование перед подписанием контракта с петербургским клубом. 27-летний Гаич выступает за ЦСКА с июля 2022 года. На счету серба гол и шесть результативных передач в 42 матчах за столичную команду.
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