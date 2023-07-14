«Ювентус» начал процедуру выхода из Суперлиги
Поделиться
«Ювентус» инициировал процедуру выхода из проекта европейской Суперлиги (ESL), сообщает Reuters. Клуб заявил, то начал обсуждение по этому вопросу с «Реалом» и «Барселоной».
«После таких обсуждений и с учётом существующих расхождений в толковании условий договора, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что инициировал процедуру выхода», — говорится в заявлении клуба Серии A.
«Ювентус» отметил, что уход клуба будет завершен и вступит в силу только с разрешения «Реала» и «Барселоны».
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, покинувший клуб в ноябре, был одной из фигур, стоящих за проектом ESL. В понедельник он был отстранён от футбола на 16 месяцев по делу о махинациях с зарплатами игроков.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
04:55
-
04:39
-
04:35
-
04:00
-
03:31
-
02:51
-
02:35
-
02:23
-
02:17
-
01:37
-
01:25
-
00:54
-
00:44
-
00:38
-
00:34
-
00:27
-
00:23
-
00:11
-
00:08
-
00:02
- 13 июля 2023
-
23:56
-
23:43
-
23:39
-
23:28
-
23:17
-
23:11
-
23:02
-
22:59
-
22:42
-
22:42
-
22:25
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:00
Партнерский контент