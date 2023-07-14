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«Ювентус» начал процедуру выхода из Суперлиги

«Ювентус» начал процедуру выхода из Суперлиги
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«Ювентус» инициировал процедуру выхода из проекта европейской Суперлиги (ESL), сообщает Reuters. Клуб заявил, то начал обсуждение по этому вопросу с «Реалом» и «Барселоной».

«После таких обсуждений и с учётом существующих расхождений в толковании условий договора, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что инициировал процедуру выхода», — говорится в заявлении клуба Серии A.

«Ювентус» отметил, что уход клуба будет завершен и вступит в силу только с разрешения «Реала» и «Барселоны».
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, покинувший клуб в ноябре, был одной из фигур, стоящих за проектом ESL. В понедельник он был отстранён от футбола на 16 месяцев по делу о махинациях с зарплатами игроков.

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